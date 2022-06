1 Gestohlen wurden Bargeld in noch nicht bekannter Höhe und Tabakwaren. Foto: picture alliance//Monika Skolimowska

In der Nacht zu Pfingstmontag ist ein Unbekannter in Lenningen (Kreis Esslingen) in einen Supermarkt eingebrochen. Die Polizei sucht Zeugen.















Ein unbekannter Täter ist in der Nacht zum Pfingstmontag in einen Supermarkt in der Marktstraße in Lenningen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Zwischen 22 Uhr und 4.20 Uhr verschaffte sich der Unbekannte gewaltsam Zugang zum Verkaufsraum und durchsuchte die Kasse.

Polizei bittet um Zeugenhinweise

Anschließend gelang dem Täter mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe sowie diversen Tabakwaren unerkannt die Flucht. Die Spurensicherung am Tatort wurde von Spezialisten der Kriminalpolizei übernommen. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen übernommen und nimmt sachdienliche Hinweise unter Telefon 07021/5010 entgegen.