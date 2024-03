Einbruch in Kirchheim: Unbekannte brechen in Firma ein

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Marius Bulling

Bei einem Einbruch in eine Firma in Kirchheim/Teck (Kreis Esslingen) am vergangenen Wochenende haben Unbekannte einen Getränkeautomaten aufgebrochen und daraus Geld gestohlen.











Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in eine Firma in der Stuttgarter Straße in Kirchheim (Kreis Esslingen) eingebrochen. Nach Angaben der Polizei knackten sie dabei einen Getränkeautomaten und stahlen Bargeld.

Der Einbruch passierte demnach zwischen 16.15 Uhr am Freitag und 7 Uhr am Montag. Die Täter waren auf noch unbekannte Weise in das Firmengebäude eingedrungen und hatte dort Möbel durchsucht, bevor sie mit dem Geld aus dem aufgebrochenen Automaten flüchteten.