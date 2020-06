1 Der Einbrecher verschaffte sich laut Polizei durch ein Fenster Zutritt in das Haus. Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Laut Polizei hat es am Donnerstag einen Einbruch in ein Wohnhaus in Bernhausen gegeben, bei dem unter anderem eine Uhr gestohlen wurde.

Filderstadt - Nach Angaben der Polizei ist ein Unbekannter am Donnerstag zwischen 13 und 17 Uhr in ein Wohnhaus in Bernhausen eingebrochen. Der Einbrecher beschädigte die Glasscheibe neben der Haustüre und verschaffte sich dadurch Zutritt zu dem Gebäude in der Nürtinger Straße in Bernhausen. Im Inneren brach er eine weitere Tür auf und durchsuchte die Wohnung. Entwendet wurden nach ersten Erkenntnissen der Polizei unter anderem eine Uhr im Wert von mehreren hundert Euro.