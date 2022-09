1 Der noch unbekannte Täter gelangte über eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Ein Unbekannter ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in eine Firma in Esslingen eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Die Polizei ermittelt.















In eine Firma in der Wolf-Hirth-Straße ist in der Zeit von Samstag, 17 Uhr, bis Sonntag, 9 Uhr, eingebrochen worden. Der noch unbekannte Täter gelangte laut Polizei über eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gebäude. Dort brach er nach den Angaben weitere Türen und zwei Geldkassetten auf und entkam mit dem darin befindlichen Bargeld. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.