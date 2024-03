1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Dienstag ist in Esslingen ein Unbekannter in ein Vereinsheim eingebrochen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

In der Nacht zum Dienstag ist in Esslingen ein Unbekannter in ein Vereinsgebäude in der Uhlbacher Straße eingebrochen. Nach Angaben der Polizei hob der Täter einen Rollladen an und hebelte dann eine Terrassentür auf.

Innen suchte er nach Wertgegenständen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Die Polizei ermittelt.