Einbruch in Esslingen: Unbekannter erbeutet Schmuck

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch. (Symbolfoto) Foto: Eibner-Pressefoto/Deutzmann

Bei einem Einbruch am Montagvormittag in Esslingen hat ein Unbekannter Schmuck aus einer Wohnung in Esslingen gestohlen. Die Polizei ermittelt.











Am Montagvormittag ist ein Unbekannter in Esslingen in der Lenaustaffel in eine Wohnung eingebrochen. Wie die Polizei berichtet schlug der Unbekannte zwischen 9 und 11 Uhr die Scheibe einer Tür ein und gelangte so ins Innere der Wohnung.

Er stahl unter anderem Schmuck, den er beim Durchsuchen der Räume gefunden hatte. Die Polizei ermittelt, Experten sicherten vor Ort Spuren.