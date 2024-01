Einbruch in Esslingen: Unbekannte brechen Tresor in Autohaus auf

1 Die Polizei ermittelt nach dem Einbruch und sucht Zeugen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Maximilian Koch

Am Wochenende sind Unbekannte in ein Autohaus in Esslingen eingebrochen. Innen brachen sie außerdem einen Tresor auf und stahlen Bargeld. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter ist in Esslingen in ein Autohaus eingedrungen und hat dort einen Tresor aufgebrochen. Er richtete hohen Schaden an und erbeutete Bargeld, die Polizei sucht nach dem Vorfall am Wochenende nach Zeugen.

Wie ein Sprecher mitteilt, haben die Einbrecher zwischen 18.30 Uhr am Freitag und 8 Uhr am Samstag zugeschlagen. Nachdem der Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatte und so ins Innere gelangt war, suchte er im Verkaufsraum nach Wertgegenständen. Außerdem erbeutete er Bargeld aus einem Tresor, den er ebenfalls aufgebrochen hatte.

Die Polizei ermittelt und bittet unter der Telefonnummer 07 11 / 3 99 03 30 um Zeugenhinweise.