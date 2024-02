Einbruch in Esslingen: Unbekannte brechen in Kiosk ein

1 Unbekannte brachen in der Nacht in einen Kiosk in Esslingen ein. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marijan Murat

In der Nacht zum Donnerstag sind in Esslingen unbekannte Täter in einen Kiosk eingebrochen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.











Link kopiert

Zwei Unbekannte sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Esslingen in einen Kiosk in der Plochinger Straße eingebrochen. Wie ein Sprecher mitteilt, sucht die Polizei nach Zeugen.

Den ersten Ermittlungserkenntnissen zufolge verschafften die Täter sich zwischen 23.30 Uhr und 0.30 Uhr gewaltsam Zutritt. Innen entwendeten sie sich offenbar zielgerichtet viele Zigarettenstangen verschiedener Marken. Welchen Wert das Diebesgut hat, kann die Polizei noch nicht vermelden. Die beiden Täter sollen schwarz gekleidet, einer mit einer Sturmhaube, der andere mit einem Schlauchschal maskiert gewesen sein. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 07 11/31 05 76 810 entgegen.