Ein unbekannter Täter brach in Esslingen in ein Gartenhaus ein.

In einer Kleingartenanlage in Esslingen wurde nach Sonntagabend eingebrochen. Dort wurden einige Werkzeuge gestohlen.















In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein unbekannter Täter in ein Gartenhaus in der Kleingartenanlage in der Nähe der Esslinger Römerstraße eingebrochen und hat dort mehrere Werkzeuge gestohlen. Der Täter hebelte nach Polizeiangaben zwischen Sonntag, 19 Uhr, und 14.15 Uhr am Montag die Tür eines Gartenhäuschens auf und verschaffte sich so Zutritt ins Innere. Dort stahl der Unbekannte eine Kettensäge, eine Bohrmaschine und eine elektrische Heckenschere. Der Wert der Werkzeuge beträgt nach Polizeiangaben insgesamt etwa 500 Euro, zudem entstand ein Schaden von 300 Euro. Die Ermittlungen laufen.