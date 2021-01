1 Die Täter öffneten gewaltsam die Eingangstür und gelangten so in Innere der Praxis. (Symbolbild) Foto: dpa/Silas Stein

Im Laufe des Wochenendes sind noch unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Friedrichstraße in Denkendorf (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Einbrecher durchsuchten mehrere Schränke.

Denkendorf - In eine Arztpraxis in der Friedrichstraße in Denkendorf ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. Laut Polizeiangaben wurde die Eingangstür von bislang unbekannten Tätern gewaltsam geöffnet. Dadurch gelangten sie in der Zeit von Freitag, 16.15 Uhr, bis Montag, 6.50 Uhr, ins Innere der Praxis. Die Einbrecher durchsuchten die Schränke in mehreren Räumen.

Über ein mögliches Diebesgut liegen noch keine Erkenntnisse vor. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Neuhausen hat die Ermittlungen aufgenommen.