Polizeieinsatz in Esslingen eskaliert Mann randaliert und wirft mit Stuhl nach Polizeibeamten

Ein 41-Jähriger hat am Sonntagmorgen in einer Gemeinschaftsunterkunft in Esslingen aus bislang unbekannten Gründen randaliert. Als die Polizeibeamten ihn deshalb in Gewahrsam nehmen wollten, bespuckte und beleidigte er die Einsatzkräfte und warf mit einem Stuhl nach ihnen.