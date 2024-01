Einbrecher in Leinfelden-Echterdingen: Unbekannte verwüsten eine Schule

1 Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei haben die Tatorte genau unter die Lupe genommen. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Einbrecher sind am Wochenende in öffentliche Gebäude in Leinfelden-Echterdingen eingedrungen. In einer Schule richteten sie schweren Schaden an.











Einbrecher machten sich am Wochenende in verschiedenen öffentlichen Gebäuden in Leinfelden-Echterdingen zu schaffen – in einem Fall wurde erheblicher Schaden angerichtet. Irgendwann im Zeitraum zwischen Freitag um 18 Uhr und Samstag um 14.40 Uhr drangen Unbekannte in eine Schule in der Anemonenstraße ein. Die Täter gelangten zunächst über eine Feuertreppe an mehrere Fenster im Obergeschoss, die sie auf bislang noch ungeklärte Weise öffneten. Im Inneren des Schulhauses suchten die Eindringlinge mehrere Klassenräume heim, wo sie Wasserhähne aufdrehten, Tische umwarfen sowie mehrere Beamer, Laptops und Bildschirme zerstörten. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10 000 Euro.