1 Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen. (Symbolbild) Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein noch unbekannter Täter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckerei in Bempflingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Polizei ermittelt.















Ein Unbekannter ist in der Nacht von Sonntag auf Montag in eine Bäckereifiliale in der Bempflinger Ortsmitte eingebrochen. Zwischen 18 Uhr und 4.30 Uhr verschaffte sich der Einbrecher laut Polizei über eine Türe gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten und suchte nach Stehlenswertem.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei wurde nichts gestohlen. Allerdings hinterließ der Täter einen Schaden, den die Polizei auf mindestens 1.000 Euro schätzt. Die Polizei ermittelt nun nach dem unbekannten Täter.