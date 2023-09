8 Vor dem Rathaus richtete der Demo-Zug seine Forderungen direkt an die Verwaltung. Foto: Roberto Bulgrin

Am Freitag fordern in Esslingen Klimastreik, Parking Day und Critical Mass eine Energie- und Verkehrswende. Am Samstag wird beim World Clean-Up Day für den Umweltschutz aufgeräumt.











Zum 13. Globalen Klimastreik gingen am Freitag weltweit Menschen auf die Straßen. In Esslingen stehen gleich zwei Tage im Zeichen des Klimaschutzes: Mit einem Klimaprotest, dem Parking Day und der Critical Mass wurde am Freitag der Verkehr verlangsamt – gefordert wird von den Initiatoren das zügige Aus für die fossilen Energieträger Kohle, Öl und Gas. Los ging es auf dem Bahnhofsvorplatz: Fridays for future und Parents for future riefen unter dem Motto „End Fossil Fuels“ zum Klimaprotest auf. 500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden von Veranstalterseite erwartet, knapp über 300 liefen laut Kathrin Schultheiß, Mitorganisatorin bei Parents for Future, bei dem Demozug mit.