Ein weiterer Brand in Reichenbach: Feuerwehr löscht Brand in Tiefgarage

1 Die Feuerwehr hat den Brand in der Tiefgarage in Reichenbach schnell gelöscht. Foto: dpa/Marijan Murat

Eine Tiefgarage hat in der Nacht zum Freitag in Reichenbach gebrannt. Die Polizei prüft, ob die brennenden Autos in Zusammenhang mit mehreren Bränden in den vergangenen Monaten stehen.











In der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Neuwiesenstraße in Reichenbach hat es am Freitag gegen 3.10 Uhr gebrannt. Den Rettungskräften wurden brennende Fahrzeuge gemeldet. Die Feuerwehrleute haben den Brand schnell unter Kontrolle gebracht, bevor die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen konnten. In den letzten Monaten hatte es in der Gegend mehrfach gebrannt. Am 2. Februar dieses Jahres stand eine Gartenhütte in der Lützelbachstraße in Flammen.

„Wir ermitteln in alle Richtungen“, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Reutlingen. Da bislang weder die Brandursache noch der Täter des Feuers in der Tiefgarage bekannt seien, lasse sich nicht sagen, ob es sich bei den unterschiedlichen Fällen um Brandstiftung in Serie handle. Das werde man prüfen. Näheres würden die Spurensicherung und der Zeugenaufruf ergeben.

Polizeihubschrauber im Einsatz

Bei der Fahndung nach dem Täter war in der Nacht zum Freitag in Reichenbach auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Ein Polizeibeamter wurde durch Rauchgas leicht verletzt und ärztlich behandelt. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses durften wieder in ihre Wohnungen zurückkehren, als der Feuerwehreinsatz beendet war. Zur Schadenshöhe macht die Polizei noch keine Angaben.

Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im Bereich der Neuwiesenstraße in Reichenbach verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 07 11/39 90-0 zu melden.