Berlin (dpa) - Alle Kinder auf der Welt haben Rechte: die Kinderrechte. Experten haben sie vor vielen Jahren aufgeschrieben. Zu den Kinderrechten zählt zum Beispiel das Recht darauf, gut versorgt zu werden. Und das Recht, in die Schule zu gehen. Die meisten Länder der Erde haben diesen Rechten zugestimmt. Um auf diese Rechte aufmerksam zu machen, gibt es jedes Jahr den Weltkindertag. Er wird in mehr als 140 Ländern gefeiert. In Deutschland ist er immer am 20. September. Das ist morgen. Mit dem Tag soll unter anderem dafür gesorgt werden, dass die Erwachsenen die Kinderrechte nicht vergessen. Und auch dafür, dass Kinder über ihre Rechte Bescheid wissen. Jedes Jahr gibt es zum Weltkindertag ein Motto. Dieses Mal heißt es „Kindern ein Zuhause geben“. In Deutschland gibt es zum Weltkindertag immer Feste, Demonstrationen und andere Veranstaltungen. In Berlin und Köln etwa werden um den Tag herum riesengroße Kinder-Partys gefeiert. In diesem Jahr war es gestern, am Sonntag vor dem Weltkindertag.

