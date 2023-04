Ein Paar lebt in Beuren seinen Traum

7 Bettina Oechslein und Wolfgang Zeh haben den Wagen selbst ausgebaut und charmant hergerichtet, auch Tochter Greta gefällt’s. Foto: Ines Rudel

Bettina Oechslein und Wolfgang Zeh aus Beuren genießen ihr kleines Abenteuer und die Freiheit vor der Haustür. Das selbst ausgebaute Wochenenddomizil auf Rädern ist ihr idealer Rückzugsort.















Die Atmosphäre erinnert an eine Mischung aus Bullerbü und Hippiezeit. Und der Funke springt schnell über, wenn man das Paradies betritt, das sich Bettina Oechslein und Wolfgang Zeh in Beuren geschaffen haben. Rosafarbene Gardinen, viele Blumen, bunte Teppiche, massive Holzmöbel, draußen ein gemauerter Backofen und ein großer Schwenkgrill neben den Palettenmöbeln, und weiter hinten ein Gehege voller Hasen für die Enkel– es ist alles da, was das Herz für einen gemütlichen Feierabend begehrt.