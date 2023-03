Treffen in Stuttgart Künstlersoforthilfe im Jazzclub Bix

In kleiner Runde ist etwas Großes entstanden: die private Künstlersoforthilfe. Sie half Kulturschaffenden, denen in der Pandemie von heute auf morgen die Existenzgrundlage wegbrach, die Kühlschränke zu füllen. Nun wird sie drei Jahre alt und lädt in den Jazzclub Bix ein.