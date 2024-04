Ein Edeka in Stuttgart ist Vorreiter: Neuheit an Kasse: Wer Alkohol will, muss an der KI vorbei

Neuheit an Kasse: Wer Alkohol will, muss an der KI vorbei

9 Künstliche Intelligenz hält auch an den Supermarkt-Kassen Einzug. Foto: Ines Rudel/Diebold Nixdorf

Bier, Schnaps oder Zigaretten gehen in diesem Stuttgarter Supermarkt nur über die Ladentheke, wenn die KI grünes Licht gibt. Immer mehr Einzelhändler setzen auf Künstliche Intelligenz.











Als erster Supermarkt in Deutschland nutzt ein Edeka in Stuttgart Künstliche Intelligenz (KI) zur Alterskontrolle seiner Kundinnen und Kunden. Wer in der Filiale „Jäger“ am Stuttgarter Flughafen Alkohol an einer der Selbstbedienungskassen einkauft, kann diese ab sofort per automatischer Alterserkennung freigeben lassen, wie aus einer Mitteilung vom Dienstag hervorgeht. Die KI entlaste das Personal und ergänze die bisher erforderliche Freigabe durch die Mitarbeitenden, wird Inhaber Florian Jäger zitiert.