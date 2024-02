Eigeltingen im Kreis Konstanz: Lastwagen kippt um – Fahrer stirbt

1 Ein Mann kam bei dem Unfall ums Leben. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Gelhot

Ein Lastwagenfahrer stirbt bei einem Unfall bei Konstanz noch an der Unfallstelle. Die Ursache, warum das Fahrzeug umkippte, ist unklar.











Ein Lastwagenfahrer ist in einer Kurve ins Schleudern gekommen, mit dem Fahrzeug umgekippt und an der Unfallstelle gestorben. Einsatzkräfte hatten nach Polizeiangaben noch versucht, den eingeklemmten 58-Jährigen auf einer Landesstraße bei Eigeltingen (Landkreis Konstanz) am Mittwochmorgen zu retten.

Strecke stundenlang gesperrt

Der 58-jährige Fahrer habe in einer Linkskurve die Kontrolle über den mit Schotter beladenen Lkw verloren und sei beim Versuch gegenzulenken umgekippt. Wegen der Aufräumarbeiten sperrte die Polizei die Strecke stundenlang. Warum der Lastwagen umkippte, war zunächst unklar.