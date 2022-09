1 Der Reiz der Aktion bestand auch darin, das Präsent ungesehen von der Haustür abzustellen. Foto: /Karin Ait Atmane

Eine vorweihnachtliche Aktion des CVJM Denkendorf verbindet Menschen und regt sie dazu an, für andere kreativ zu werden. Deshalb ist das Spiel „Adventsfreude“ für den Ehrenamtspreis der Eßlinger Zeitung und der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen nominiert.















Im Advent sind in der Gemeinde Denkendorf besonders viele Wichtel und gute Geister unterwegs. Sie stellen still und heimlich kleine Aufmerksamkeiten vor die Tür anderer. Sie werfen Postkarten und andere Grüße in den Briefkasten oder laden überraschend zu einer gemeinsamen Aktivität ein. „Es macht Spaß, an jemand anderen zu denken und eine Freude zu machen – und es ist schön zu wissen, jemand denkt an mich“, sagt Christine Schmidt, die Initiatorin des Spiels, das es in dieser Form nur in Denkendorf gibt.