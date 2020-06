1 Beim Ehrenamtspreis geht es um das Thema Nachhaltigkeit. Foto: dpa

Bewerbungsfrist für Ehrenamtspreis wird verlängert. Es geht um Vorbildprojekte.

Esslingen - Starke Helfer: So heißt der Ehrenamtspreis, den die Stiftung Kreissparkasse und die Eßlinger Zeitung auch in diesem Jahr wieder ausloben. Wie in den Jahren zuvor gibt es ein Motto. Gesucht werden starke Helfer für Nachhaltigkeit, die sich gegen den Klimawandel stemmen. Allerdings ist in diesem Jahr einiges anders: Viele Projekte kamen aufgrund der Corona-Pandemie ins Stocken. Die vielen Ehrenamtliche finden erst jetzt allmählich wieder ins Leben der Vor-Corona-Zeit zurück. Ein guter Grund, die Bewerbungsfrist für den Ehrenamtspreis zu verlängern. Der neue Bewerbungsschluss ist Freitag, der 17. Juli. Der Preis würdigt Einzelpersonen und Gruppen, die einen besonderen Beitrag leisten, um Ressourcen zu schonen und die Welt in ihrer Vielfalt zu erhalten.

Dass sei ein Thema von hoher Brisanz, sagte Burkhard Wittmacher, Vorstandsmitglied der Stiftung der Kreissparkasse. Ein Thema, „bei dem wir keine Zeit vergeuden dürfen. Denn wenn die Erderwärmung durch CO2-Emissionen nicht gebremst wird, müssen wir mit dramatischen Folgen rechnen. Wirtschaft und Politik sind hier gefragt. Aber auch der Einzelne kann und muss etwas tun, um das Klima zu schützen.“

Heinz Eininger, Landrat des Landkreises Esslingen und Schirmherr der Aktion, sagte: „Wir suchen Projekte mit Vorzeige- und Nachahmungscharakter. Das heißt, wir suchen Menschen, die sich für den Klimaschutz und für eine Zukunft ohne fossile Brennstoffe engagieren. Menschen, die sich mit alternativen Lebensstilen beschäftigen, ihr Konsumverhalten überdenken, die innovative Konzepte ausprobieren .“

Für den Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ können sich Ehrenamtliche selbst mit ihrem Projekt zum Thema „Nachhaltigkeit“ bewerben, oder sie können von anderen vorgeschlagen werden. Der Vorschlag muss im Verbreitungsgebiet der Eßlinger Zeitung liegen. Einsendeschluss ist der 17. Juni 2020. Alle Informationen zu den Teilnahmebedingungen sowie Bewerbungen auf: www.ksk-es-erleben.de Bewerben können sich Teilnehmer auch per Email bei lokales@ez-online.de. Stichwort: „Ehrenamtspreis“.