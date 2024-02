Ehrenamt in Filderstadt: Die Auszeichnung widmet Birgit Hörz ihren Mensafrauen

1 Birgit Hörz ist zwar still, sieht sich selbst aber nicht als Heldin. Foto: Caroline Holowiecki

Birgit Hörz engagiert sich seit 22 Jahren ehrenamtlich in der ESG-Mensa, dabei sind ihre Kinder längst der Schule entwachsen. Für ihren Einsatz wurde sie nun als „Stille Heldin“ ausgezeichnet.











Link kopiert

Still sei sie, ja, aber als Heldin sehe sie sich nicht. Birgit Hörz ist sich auch Tage später nicht sicher, warum gerade sie ausgewählt wurde und eine Urkunde erhalten hat. Die hätten doch so viele andere aus ihrem Team auch verdient, findet die Bonländerin und zuckt mit den Schultern. Seit fünf Jahren schon ehrt die Bürgerstiftung Filderstadt jedes Jahr drei Menschen, die sich in der Stadt in besonderer Weise ehrenamtlich einbringen. Die „Stillen Helden“. Birgit Hörz ist diesmal dabei.