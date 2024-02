Ehrenamt in Esslingen: Viele engagieren sich, aber anders

1 Engagierte Diskussion, von links: Martin Fischer, Philipp Geißler, Matthias Klopfer, Sybille Hiller und Daniel Räuchle. Foto: /Benjamin Lau

Vertreter aus Kirche und Sport diskutieren in Esslingen über das Thema Ehrenamt. OB Matthias Klopfer macht einen Vorstoß.











Hauptsache, die Leute engagieren sich überhaupt. Deshalb sagte Martin Fischer zu dem Umstand, dass sich zwei Drittel der Kirchenmitglieder, die sich in der Gesellschaft einbringen, dies außerhalb der Kirche tun: „Das ist auch völlig in Ordnung.“ Es löst zwar manche Probleme nicht, die der Referent für Engagement und Ehrenamt der Diözese Rottenburg-Stuttgart in seinem Bereich hat. Aber die etwas ungewöhnliche Runde beim 33. Sporttalk der Sportregion Stuttgart im Esslinger Alten Rathaus war sich eben einig: Hauptsache, die Leute engagieren sich überhaupt. Thema der von Daniel Räuchle moderierten Veranstaltung war: „Engagement, Ehrenamt, Volunteering. Wer macht künftig die Arbeit in Kirche und Sport?“ Viele der Menschen, die in die Kirche gehen, bringen sich im Sport ein, weiß auch Fischer.