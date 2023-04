25 Die Zellentüren sind in den schön sanierten Wohnungen des ehemaligen Gefängnisses erhalten geblieben. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Ein altes Gefängnis in Bad Cannstatt mit einer bewegten Geschichte wird zum Wohnhaus. Die historischen Details machen das Wohnen zu etwas Einzigartigem. Sie gemahnen an das Gewesene, ohne einen gefangen zu nehmen.















Die Gefangenen sitzen hinter massiven Gittern. Durch diese, so viel steht fest, gibt es kein Entkommen. Die Gefängnisinsassen versuchen dennoch, sich den Weg in die Freiheit zu erkämpfen. Sie graben Gänge, unermüdlich. Denn auf der anderen Seite der Stäbe, da winkt der Löwenzahn.

Andreas Wolf lächelt, als er dem Besuch am Tor der rund drei Meter hohen Gefängnismauer empfängt und ihm die letzten verbliebenen Gefangenen vorstellt – zwei Hasen. Die beiden sind im Hof in einer Laube untergebracht. Die wurde aus den Gittern gebaut, die einst den Verwaltungs- und den Zellentrakt des einstigen Amtsgerichtsgefängnisses von Bad Cannstatt trennten. Dieses wurde 1889 im Auftrag von König Karl von Württemberg in der damaligen Marienstraße errichtet, von Bauinspektor Wilhelm Karl Ferdinand Leube. Die Gefangenen lebten in Zellen mit 8,5 Quadratmeter Grundfläche.

So schnell wie die Insassen wechselten die Besitzer des Gefängnisses

Fast so schnell wie die Insassen wechselten auch die Besitzer des Amtsgerichtsgefängnisses: 1919 ging es mit dem Ende der Monarchie in den Besitz des Landes Baden-Württemberg über, 1933 in den des Gaues Württemberg-Hohenzollern. 1937 wurde die Marienstraße in Liebenzellerstraße umbenannt, nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde das Land Württemberg-Baden Eigentümer des Gefängnisses, 1952 ging der Besitz an das neue Bundesland Baden-Württemberg über.

Von 1940 bis 53 wurde es als Untersuchungsgefängnis für weibliche und männliche Gefangene geführt, von 1953 bis 58 war es nur noch weiblichen Gefangenen vorbehalten. Die archivierten Akten des Staatlichen Vermögens- und Hochbauamtes Stuttgart berichten von einer ständigen Vollbelegung während dieser fünf Jahre. Von 1985 bis 63 war das Gebäude dann ein reines Untersuchungsgefängnis für Männer; zu dieser Zeit soll es sogar eine Überbelegung gegeben haben.

Nach dreijähriger Bauzeit wurde 1962 das Gefängnis in Stuttgart-Stammheim fertiggestellt, das 1963 die Gefangenen aus Bad Cannstatt übernahm. So konnten 1967 Teile des Amtsgerichts in das Gebäude einziehen, von 1972 wurde das Gebäude durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart genutzt – auch die Asservatenkammer kam auf 80 Quadratmetern Büro- und 420 Quadratmetern Lagerfläche in dem Bau unter. Diese Nutzung erforderte zusätzliche Sicherungsmaßnahmen an dem Gebäude, so wurden etwa zusätzliche Schlösser und Stacheldraht auf der Mauer angebracht – schließlich wurden auch Waffen und Drogen gelagert.

Zwei weitere wichtige Ereignisse, die nicht unbedingt Hand in Hand gingen: 1985 wurde das Amtsgerichtsgefängnis in die Liste der Kulturdenkmale aufgenommen, 1996 räumte die Staatsanwaltschaft das Gefängnisgebäude. Damit war die Diskussion um die Weiternutzung eröffnet: Im Gespräch waren neben Altenwohnungen (für die es eine Aufhebung des Denkmalschutzes gebraucht hätte) auch eine Schule und ein Deutsches Gefängnismuseum inklusive Skulpturengarten sowie die Nutzung für Wohnzwecke.

Die Idee, ein historisches Gebäude umzunutzen, fasziniert

Nach langem Hin und Her und noch längerem Leerstand wohnen nun, wo einst die Gefangenen einsaßen, tatsächlich freie Menschen. Das Land Baden-Württemberg hat das Gebäude verkauft, es fanden sich Käufer, die in Absprache mit dem Denkmalschutzamt acht Wohnungen in dem Gebäude errichteten. Einer davon ist Andreas Wolf, der jetzt das Tor öffnet, um die verbliebenen Gefangenen zu präsentieren.

Wolf hat zusammen mit seiner Familie das ehemalige Gefängnis im Jahr 2006 zum ersten Mal gesehen. Es war Winter, das Wetter grau und trübe, das Innere des Gebäudes gleichermaßen – und dazu noch muffig. „Es war damals sozusagen noch im Urzustand, wir standen im Zellengang und versuchten uns vorzustellen, wie es sein würde, hier zu wohnen“, erinnert er sich.

Seinem Nachbar, der nicht namentlich genannt werden möchte, ging es ähnlich. Er sah eine Anzeige in der Zeitung, dass Wohnungen in dem Haus zum Verkauf stünden. Direkt an dem Tag fuhr er hin und schlich sich quasi heimlich in das Haus rein: „Die Tür stand offen“.

Die Idee, ein historisches Gebäude umzunutzen, faszinierte ihn so sehr, dass er immer wieder kam – und sich schließlich zusammen mit seiner Frau für den Kauf einer 72 Quadratmeter großen Wohnung im Erdgeschoss entschied. Seine Mutter war von dieser Entscheidung weniger begeistert: „Als sie die Wohnung damals das erste Mal im unsanierten Zustand sah, war sie entsetzt und sagte, sie ginge da nie wieder rein“, erinnert sich der Wohnungsbesitzer.

Doch nach der Sanierung sieht vieles anders aus – aber zum Glück nicht alles. Schließlich hatte der Denkmalschutz ein Wörtchen mitzureden, und dem lag naturgemäß der Erhalt am Herzen. Dennoch waren sich die Entscheider auf dem Amt bewusst, dass sie auch Zugeständnisse machen mussten, damit Käufer für die Wohnungen gefunden werden konnten.

Grundsätzlich ist das Backsteinhaus in seiner äußeren Form weitgehend so geblieben, wie es war: Noch heute sieht man dem Gebäude den Gefängnischarakter an. Viele Fenster sind noch vergittert, einige hingegen sind nicht nur gitterlos, sondern auch nach unten hin vergrößert worden – allerdings nur unter der Vorgabe, dass der Sandsteinrahmen des ursprünglichen Fensters erhalten bleibt, auch, wenn das bedeutet, dass letztere nun in der Mitte durchteilt sind. Hinzugekommen sind ein neuer Haupteingang sowie ein separater Treppenaufgang in einem Glasanbau. Auch zu Balkonen, die an das Mauerwerk angebracht wurden, hat man sich durchgerungen.

Pro Wohnung musste eine Zelle erhalten bleiben

Im Inneren fallen sogleich historische Details ins Auge: Am Treppenaufgang thront ein Zapfen auf dem Pfeiler, von dem aus der Treppenhandlauf aufwärts führt. „Sogar im Gefängnis hat man damals auf Ästhetik geachtet“, sagt Wolf. In den insgesamt acht Wohnungen sind auch viele der alten Zellentüren noch im Einsatz. Genauer gesagt sind es zwei Türen pro Türsturz: eine außen, eine innen – aber freilich sind beide nur vom Zellenausgang zu öffnen und zu schließen.

Beide sind aus Holz, sie sind mit Schlössern und Riegeln versehen – und die innere Türe hat sowohl einen Spion als auch eine Klappe, über die das Essen in die Zelle über ein Brett geschoben werden konnte. Neben oder in einige Zellentüren findet man noch immer die Inschriften von Gefangenen. Was es zu essen gab, war von 1900 bis 1912 übrigens klar geregelt: Morgens und abends gab es neben Brot Wassersuppe, mittags eine Portion Suppe oder Mehlspeise oder Gemüse, zweimal die Woche 125 Gramm Fleisch.

Pro Wohnung musste eine Zelle in ihrer ursprünglichen Form erhalten bleiben“, sagt der Wohnungsbesitzer aus dem Erdgeschoss – er und seine Frau nutzen ihre „Zelle“ als Büroraum. An manch anderer Stelle dient die Zellentür auch als Garderobe oder Kleiderschrank. Auch die Klappe am Boden der Mauer vom Flur zum Wohnzimmer hin, fällt auf. Hat diese etwas mit der Heizung zu tun? „Nein, da wurde früher der Betttopf durchgereicht“, sagt die EG-Wohnungsbesitzerin.

Es ist der Charme all dieser historischen Details, die das Wohnen in dem alten Gefängnisbau zu etwas Einzigartigem machen, das an das Gewesene sanft gemahnen, ohne einen gefangen zu nehmen. Die Wohnungen fühlen sich trotz ihres geschichtsträchtigen und fesselnden Inventars modern und licht an.

Gefängnishof wird zum Spielplatz

So auch die Wohnung von Stefanie Denfeld und ihrer Familie, die sich im Obergeschoss befindet und sich als Maisonettewohnung bis unters Dach erstreckt. Aus diesem Grund ist sie auch größer als die Wohnung im Erdgeschoss. „Im Dachgeschoss befanden sich keine Zellen, darum sind oben auch keine Zellentüren, sondern vier Zimmer mit altem Fachwerk“, sagt Denfeld. „Man sagte mir, damals habe man einen Baum pro Balken verwendet – so eine Verschwendung ist heute undenkbar.“

Auf dem Weg zum Tor geht es durch den ehemaligen Gefängnishof, der heute quasi Schutzraum für die hier aufwachsenden Kinder ist. 18 Kinder sind innerhalb dieser Mauern inzwischen groß geworden. Ein Kind von Andreas Wolf ist einst über die Backsteinmauer geklettert, die Hasen versuchen es noch, darunter durch zu kommen. Aber eigentlich will niemand weg aus diesen Gefängnismauern.