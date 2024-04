Ehemaliger Profi des VfB Stuttgart: Thommy schnürt den Doppelpack – aber Messi und Suarez kontern

1 Erik Thommy (li.) zieht ab, Jordi Alba kann das Tor nicht mehr verhindern. Foto: imago/Denny Medley

Der ehemalige VfB-Spieler Erik Thommy trifft vor großer Kulisse zweimal gegen das Team von Lionel Messi. Zum Sieg in der Major League Soccer reicht es für ihn dennoch nicht. Neben Thommy stand noch ein weiterer ehemaliger Stuttgarter auf dem Platz.











Erik Thommy war bisher ja kein Mann für die ganz große Fußballbühne. Gut, der junge Mann war dabei, als der VfB Stuttgart im Mai 2022 gegen den 1. FC Köln in letzter Sekunde den Klassenverbleib perfekt gemacht hat. Und er hat in der Fußball-Bundesliga einige Partien auf dem Buckel. Dann zog er weiter in die USA, spielt nun in der Major League Soccer für Sporting Kansas City – und betrat am Samstag dann eben doch die ganz große Bühne.

Mit seinem Team trat er ausnahmsweise im Stadion der Football-Champions der Kansas City Chiefs an – und spielte damit vor über 70 000 Zuschauern. Unter ihnen: NFL-Superstar Patrick Mahomes. Und aufseiten der Gegner standen gleich vier ehemalige Stars des FC Barcelona: Sergio Busquets, Jordi Alba, Luis Suárez – und natürlich Superstar Lionel Messi. Sie alle spielen bei Inter Miami, dem Club von David Beckham. Und wenn die schon mal alle da sind, dachte sich wohl Erik Thommy, dann nutze ich die Bühne eben auch.

Auch Tim Leibold spielt bei Sporting Kansas City

Der Mittelfeldspieler traf in der sechsten Minute zur Führung, übrigens vorbereitet vom anderen ehemaligen Stuttgarter Tim Leibold. Er legte in der zweiten Hälfte noch einmal nach – die Sache mit den Ex-Barça-Stars wurde ihm dann aber doch zum Verhängnis. Messi bereitete ein Tor vor und erzielte eines selbst, Suárez machte den 3:2-Siegtreffer für die Gäste aus Florida. So war’s für Erik Thommy ein Wechselbad der Gefühle – und vielleicht sogar ein kleines Drama auf der großen Bühne.