1 Hat am Sonntag ein Heimspiel: Timo Werner Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

An diesem Sonntag trifft die DFB-Elf auf Armenien – für den gebürtigen Cannstatter Timo Werner ist die Partie in Stuttgart ein Heimspiel. Vorher macht sich der Stürmer Gedanken übers Publikum.

Stuttgart - Beim offiziellen Mannschaftsfoto der DFB-Elf, das am Samstagmittag in der Mercedes-Benz-Arena geschossen wurde, war von der leicht gereizten Attitüde des Bundestrainers vom früheren Nachmittag nichts mehr zu spüren. Stolz blickte Flick in die Kameras, und wenn man so will, war Flick auf dem Rasen der Cannstatter Arena als neuer Chefcoach endgültig angekommen im Kreis der Nationalelf.