1 Seit dem 10. September ist das Parken an der Egelseer Heide am Wochenende und an Feiertagen nicht mehr kostenlos. Foto: Alexander /üller

Seit Anfang September ist das Parken an der Egelseer Heide am Wochenende und an Feiertagen nicht mehr kostenlos. Die damit verbunden strengen Kontrollen lösen Ärger bei den Anwohnern aus.















„Es ist doch einfach nur noch reine Schikane“, ärgert sich eine Anwohnerin. Bereits am vergangenen Samstagvormittag hatte die Verkehrsüberwachung viele Strafzettel verteilt, dabei habe es hauptsächlich wieder einmal die Falschen getroffen – die Rotenberger. Gleich 40 Euro koste ein solches Knöllchen. „Dabei gab es überhaupt gar keinen Andrang“, so die Anwohnerin. Ganz bitter sei auch gewesen, dass in der Gaststätte Rotenberger Weingärtle eine gesamte Taufgesellschaft betroffen gewesen sei. Der Gastgeber habe dann alle Strafzettel eingesammelt und die Kosten übernommen. „Das war eine teure Taufe. Die kommen sicher nicht wieder.“ Jetzt kämen auch noch die Erntehelfer zur Weinlese. Bislang habe man immer versucht, mit so wenigen Autos wie möglich in die Weinberge zu fahren. Im Umkehrschluss der strengen Kontrollen im Ort „werden wir nun sagen müssen, dass alle mit ihren eigenen Wagen fahren sollen“.