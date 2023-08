Vom Serienstar zur Herzogin – Ihre Veränderung in Bildern

20 Meghan Markle hat als Duchess of Sussex ihren Style stark verändert. Sie versteht es, Eleganz und Lässigkeit miteinander zu kombinieren. Foto: IMAGO/ZUMA Wire/IMAGO/Nancy Kaszerman

Mit ihrer Heirat wurde aus der Seriendarstellerin Meghan Markle die Duchess of Sussex. Am 4. August feiert Mehgan ihren 42. Geburtstag. Wir zeigen ihre Veränderung vom Serienstar zur Herzogin.















Das Scheinwerferlicht war sie gewohnt. Schließlich war Meghan Markle über Jahre ein Star der TV-Serie „Suits“. Als Anwaltsgehilfin war sie sieben Staffeln lang mit allerlei kniffligen Rechtsfragen und Beziehungschaos beschäftigt.

Alias Rachel Zane erlebte sie 2011 ihren Durchbruch. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits knapp zehn Jahre lang, eher mäßig erfolgreich, im Geschäft. Sporadisch war sie zuvor in verschieden Serien und in einer Spielshow aufgetreten. Was sie 2011 allerdings noch nicht wusste, war, dass ihr Leben als TV-Star endlich ist. Und zwar, weil sie ein paar Jahre später einen echten Prinzen kennen- und liebenlernen sollte.

Märchenhochzeit in Windsor

Während eines Abendessens bei Freunden trifft der Serienstar einen britischen Prinzen: Harry, den Enkel der damaligen Königin Elisabeth II. Die beiden verlieben sich und heiraten nur zwei Jahre später. Die ganze Welt kann ihre Märchenhochzeit in Windsor am 19. Mai 2018 live am Fernseher mitverfolgen. Strahlendblauer Himmel und Sonnenschein krönen das Ereignis.

Getoppt wird dieses Fest ein Jahr später als die stolzen Eltern die Geburt ihres ersten Kindes, Prinz Archie Harrison, verkünden. Allerdings treten Meghan und Harry 2021 als arbeitende Royals zurück und verlegen ihren Wohnsitz nach Kalifornien (USA). Seither leben die Sussex’ mit ihren beiden Kindern Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (2) in der kalifornischen Stadt Montecito.

„Messy Bun“ für Meghan erfunden

Auch wenn das Paar nicht mehr zu den arbeitenden Royals gehört, stehen sie immer noch im Rampenlicht und müssen sich in der Öffentlichkeit angemessen präsentieren. Meghan war das Showbusiness zwar gewohnt, regelmäßige Auftritte auf Filmpremieren und Partys gehörten für sie zum Job. Aber für die britische Königsfamilie gelten andere Regeln. So sollen die weiblichen Mitglieder der Königsfamilie beispielsweise immer eine Strumpfhose tragen, kurze und in neutralen Tönen lackierte Fingernägel sind vorgeschrieben, ebenso sorgfältig frisierte Haare.

Mit ihrem „Messy Bun“, der von ihrem ehemaligen Stylisten George Northwood für sie entworfen wurde, bewegte sie sich immer ein wenig an der Grenze zum Erlaubten. Gleichzeitig hatte sie es immer geschafft, elegant aufzutreten und ihrem Aussehen ihren eigenen Stil zu verleihen.

Am 4. August wird Meghan Markle 42 Jahre alt. Zu diesem Anlass zeigen wir ihre schönsten Looks und wie sich ihr Stil im Laufe der Zeit verändert hat.