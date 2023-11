Duale Hochschule Baden-Württemberg: DHBW-Stuttgart: Starker Zuwachs bei den Studienanfängern

1 Der Neubau der Technikfakultät der DHBW Stuttgart im Westen ist im Mai dieses Jahres eingeweiht worden. Foto: DHBW Stuttgart

Das Wintersemester an den Standorten der Dualen Hochschule Baden-Württemberg hat begonnen. In Stuttgart hat die Zahl der Studienanfänger um 12 Prozent zugenommen – und zwar im Fachbereich Technik, mehr noch aber im Bereich Sozialwesen.











Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) kann sich über eine deutlich gewachsene Zahl von Studienanfängern freuen. An den neun Standorten im Land sei die Zahl der Erstsemester „im Vergleich zum vorigen Wintersemester um fast acht Prozent gestiegen“, heißt es in einer Erklärung. Am Standort Stuttgart, dem größten der DHBW, liegt das Plus mit 12 Prozent sogar noch deutlich darüber. „Das ist sensationell“, freut sich der Stuttgarter Rektor Joachim Weber.