Turnjuwel Helen Kevric und das große Ziel Olympia in Paris

DTB-Pokal in Stuttgart

12 Helen Kevric mit hohem künstlerischem Ausdruck am Schwebebalken im Kunst-Turn-Forum in Stuttgart Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Sie wird am 21. März 15 Jahre alt und gilt als das funkelnde Turnjuwel im Stuttgarter Kunst-Turn-Forum. Vor ihrer DTB-Pokal-Teilnahme spricht Helen Kevric über ihr großes Ziel Olympia, den hohen Trainingsaufwand, ihr Essverhalten und ihren Papa, den Ex-Fußballprofi.















Manchmal ist es ganz gut, wenn der Papa dabei ist. Es gibt Probleme an diesem Dienstagnachmittag mit dem Herunterladen des Meldeformulars der Welt-Anti-Doping-Agentur (Wada). Adnan Kevric klärt dies in einem Büro im Kunst-Turn-Forum in Stuttgart. Ausfüllen muss das Dokument dann die Tochter des ehemaligen Fußballprofis der Stuttgarter Kickers selbst.