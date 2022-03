1 Den beiden 21 und 33 Jahre alten Verdächtigen wird vorgeworfen, in einer Wernauer Wohnung mehrmals Marihuana im Kilobereich erworben und weiterverkauft zu haben (Symbolfoto). Foto: picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild/Hendrik Schmidt

Wegen des Verdachts des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen drei Männer im Alter von 21, 33 und 58 Jahren. Alle drei befinden sich zwischenzeitlich in Untersuchungshaft.

Nachdem den Drogenfahndern Anfang 2021 ein Schlag gegen den gewerbsmäßigen Rauschgifthandel in Esslingen und Wernau gelungen war, gingen ihnen nun durch umfangreiche Folgeermittlungen die drei weiteren Tatverdächtigen ins Netz. Den beiden 21 und 33 Jahre alten Verdächtigen wird vorgeworfen, von Mitte Dezember 2020 bis Ende Januar 2021 in einer Wernauer Wohnung - die wie bereits berichtet offenbar zum Verkauf von Drogen angemietet worden war - mehrmals Marihuana im Kilobereich erworben und dieses zumindest teilweise an einen 58 Jahre alten Komplizen weiterverkauft zu haben.

Die aufgrund der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft Stuttgart erwirkten Haftbefehle wurden im Laufe Donnerstag vollstreckt. Die Wohnungen der drei Beschuldigten in Esslingen und Rottenburg wurden durchsucht und die Männer vorläufig festgenommen. Dabei fanden die Ermittler in der Wohnung des 21-Jährigen über ein Dutzend Ampullen Testosteron und eine Kleinmenge Marihuana. Die 21 und 33 Jahre alten, kosovarischen Staatsangehörigen und der 58-jährige Deutsche wurden noch am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Stuttgart vorgeführt. Dieser setzte die Haftbefehle in Vollzug. Die Tatverdächtigen wurden anschließend in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.