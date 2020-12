1 Per Schnelltest grünes Licht fürs gemeinsame Christfest? DRK und Malteser wollen helfen, den Heiligabend wenigstens etwas entspannter zu gestalten. Foto: dpa/Sven Hoppe

Das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser halten für den Kreis Esslingen eine besondere Bescherung bereit: einen kostenlosen Corona-Schnelltest. Auf die Rathäuser kommt Corona-bedingt noch mehr Arbeit zu. Und die Kliniken arbeiten bereits am Limit.

Kreis Esslingen - Tag eins im Corona-Lockdown Numero zwei. Nicht überall geht es ruhig zu. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) und die Malteser bereiten für den 23. und 24. Dezember in zehn Kreiskommunen kostenlose Schnelltests vor. In den Rathäusern im Kreis rüstet man sich derweil für weitere Aufgaben, die auf die Ortspolizeibehörden zukommen. Und in den Krankenhäusern herrscht Hochbetrieb. „Wir sind schon am Limit, die Luft ist echt dünn“, sagt Iris Weichsel, Sprecherin der kreiseigenen Medius Kliniken.