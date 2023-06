1 Teure Uhren sind begehrt bei Trickdieben. Foto: Adobe/Gyorgy

Eine Frau hat am Freitag einen älteren Herrn in Neuhausen (Kreis Esslingen) zuerst angesprochen und ihm anschließend seine Markenuhr vom Handgelenk gerissen. Anschließend floh sie mit einem Komplizen, der im Auto auf sie gewartet hat.















Ein 70 Jahre alter Mann ist am Freitag nach Polizeiangaben Opfer eines dreisten Raubs geworden. Der Senior war nachmittags gegen 15.50 Uhr in seinem Garten an der Kesslerstraße in Neuhausen von einer ihm unbekannten Frau angesprochen worden. Plötzlich griff die Unbekannte unerwartet nach seiner linken Hand und streifte dem Mann gewaltsam seine Markenuhr vom Arm.

Die Frau flüchtete in Richtung Kesslerstraße und stieg in ein mit laufendem Motor wartendes Auto ein. Der Pkw verließ laut Polizei fluchtartig den Tatort. Der Geschädigte wurde durch den Vorfall leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung war jedoch nicht erforderlich. Der Wert des Raubguts ist derzeit noch unbekannt. Eine eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos. Die Kriminalpolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bei dem Auto handelte es sich laut Polizei um einen silbernen Opel mit Neusser Kennzeichen. Die unbekannte Täterin soll etwa 30 Jahre alt, 1,70 Meter groß und von stabiler Gestalt gewesen sein. Sie habe lange, dunkle, wellige Haare gehabt und ein hellgrünes Kleid getragen.