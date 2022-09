1 Ein Helfer kümmert sich um einen auf der Straße schlafenden Obdachlosen (Archivbild) – doch manchmal kommen auch andere vorbei . . . Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Wieder weiße Farbe. Offenbar mehr als ein Liter Wandfarbe klatscht auf den Schlafsack und die Kleidung eines 68-Jährigen, der an einer Hausfassade am Gehweg tief und fest schläft. Die Farbspritzer verschmieren auch Fassade und Straßenpflaster. Es ist der dritte Anschlag auf einen Obdachlosen, diesmal an der Neckarstraße im Stuttgarter Osten. Die Serie hat Anfang September in der Innenstadt begonnen.