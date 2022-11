1 Von links: Die Darsteller Jörg Pauly, Andreas Klaue und Rupert Hausner. Foto: TOBIAS METZ FOTOGRAFIE

In der Komödie im Marquardt in Stuttgart hat die Gegenwart derzeit keinen Zutritt: „Drei Männer im Schnee“ setzt ganz auf den Wortwitz und die Optik der 1930er Jahre.















Der Millionär Tobler will ja eigentlich gar keiner sein. Zumindest benimmt er sich nicht so. Zum Abendessen will er kein Rinderfilet, sondern freut sich wie ein Kind auf einen Topf weiße Bohnen. Was sein Diener Johann (mit feinem Understatement: Rupert Hausner) leicht indigniert zur Kenntnis nimmt. Aber Tobler hat noch wildere Ideen: Er quartiert sich unter falschem Namen in ein Luxushotel ein, spielt dort den armen Schlucker und macht das so gekonnt, dass ihn das versnobte Personal am liebsten vor die Tür setzen würde.