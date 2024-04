Drei junge Männer über den Schlossplatz: „Freizügige Mädchen und aggressive Männer“

1 Birhat, Rami und Kayra von links in Stuttgart-Botnang. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Birhat, Rami und Kayra sind in Stuttgart aufgewachsen. Vom Chillen an der Treppe am Schlossplatz halten sie nicht viel. Wenn sie in die Stadt gehen, dann, um etwas zu essen. Wie stellen sie sich ihre Zukunft vor?











Rami (16), Kayra (18) und Birhat (17) sind Freunde seit Kinderzeiten. Ihre Eltern kommen aus Marokko, der Türkei oder aus dem kurdischen Teil der Türkei. Sie sind in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sie treffen sich regelmäßig im Familien- und Nachbarschaftszentrum Stuttgart-Botnang. Dem dortigen Treff der Mobilen Jugendarbeit Stuttgart/West-Botnang halten sie die Treue. Auch wenn Birhat inzwischen nicht mehr in Stuttgart wohnt. Hier kochen sie zusammen mit anderen, spielen Tischfußball oder reden einfach. So wie heute. Ein Gespräch über Schule, Schwänzen, die Treppe am Stuttgarter Schlossplatz und die Zukunft.