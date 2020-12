1 Ins Neubaugebiet Burgweg West III mit dem Wasserspielplatz ziehen viele junge Familien ein. Foto: Ines Rudel

Mit einem Fehlbetrag von 1,1 Millionen Euro ist der Köngener Haushalt 2021 zwar im ersten Schritt nicht ausgeglichen. Mit Grundstückserlösen schafft sich die Gemeinde aber dennoch Spielraum.

Köngen - Deutliche Einbrüche bei der Gewerbesteuer prägen den Haushalt für das Jahr 2021. Der Köngener Bürgermeister Otto Ruppaner geht davon aus, dass sich dieser Posten dauerhaft auf einem niedrigen Niveau von 3,5 Millionen Euro einpendelt. „Viele unserer Unternehmen sind schwer von der Corona-Pandemie getroffen“, brachte es der Rathauschef Otto Ruppaner in seiner Haushaltsrede auf den Punkt. Insgesamt wird der Köngener Haushalt mit einem Fehlbetrag in Höhe von derzeit rund 1,1 Millionen Euro eingebracht: „Damit ist der Haushaltsausgleich in der ersten Stufe nach den neuen Maßstäben der kommunalen Doppik nicht erreichbar.“