1 Weil oft Flaute herrschte, war es gar nicht so leicht, den Drachen in die Luft zu bekommen. Foto:

Der Herbstmarkt mit Trödel und regionalen Produkten und ein Himmel voller bunter Fluggeräte ziehen in Ostfildern Massen an.















Link kopiert

Nach zwei regentristen Tagen hatten viele Familien sehnlichst darauf gewartet: nach draußen und bei angenehmen Temperaturen Spaß haben. Das Drachenfest am Rande des Scharnhauser Parks machte am Tag der Deutschen Einheit dafür augenscheinlich ein perfektes Angebot. In Massen strömten Ausflügler auf das Festivalgelände, um kurzweilige Stunden zu genießen: beim Stöbern und Feilschen auf dem Trödler- und Kunsthandwerkermarkt in der Kastanienallee, beim Herumtollen auf dem großen Abenteuerspielplatz, bei den vielen Mitmachangeboten oder auf der Wiese mit allerlei bunten Flugobjekten.