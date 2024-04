Domino-Day in Baltmannsweiler: Nicht einmal Treppen sind ein Hindernis

1 Die Daumen drücken und staunen: das Finale auf der Leinwand. Foto: /Peter Stotz

Klassenzimmer und Flure werden zur Arena für ein großes Spektakel: In Baltmannsweiler bauen 210 Schülerinnen und Schüler aus 20 000 Dominosteinen eine Reihe, die am Ende in einer Kettenreaktion umfällt.











In den Fluren und Klassenzimmern der Grundschule in Baltmannsweiler herrschte am Freitag eifrige Betriebsamkeit. Auf den Fußböden der leer geräumten Zimmer saßen und lagen Schülerinnen und Schüler, stellten bunte Dominosteinchen hintereinander auf, bauten Kurven und allerlei komplexe Besonderheiten in die Reihe ein. Das ging nicht immer unfallfrei über die Bühne. Immer wieder schubste ein Kind trotz aller Sorgfalt ein Steinchen an und löste hektische Rettungsversuche für mühevoll aufgebaute Reihen aus.