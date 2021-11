1 Die fallenden Dominosteine müssen in den beiden Schulstandorten auch Höhenunterschiede überwinden. Foto: /Corinna Meinke

30 000 Dominosteine werden die Mädchen und Jungen an der Grundschule Baltmannsweiler in einer Kettenreaktion zu Fall bringen. Die Aktion soll auch die Verbundenheit der beiden Schulstandorte unterstreichen.















Link kopiert

Baltmannsweiler - Am Freitag dürfte es richtig spannend werden für die Grundschüler in der Gemeinde Baltmannsweiler. Spiel, Spaß und eben Spannung verspricht der erste Domino Day, den die Schule an ihrem Aktionstag ausrichtet. Und das gleich doppelt, denn die Dominosteine werden an beiden Schulstandorten in Baltmannsweiler und in Hohengehren aufgebaut.