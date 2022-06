1 Die Biedemann-Zwillinge (links) holen im Team Silber bei den DM. Foto: /David Biedemann

Kämpferin Greta Biedemann von der TSG Esslingen hat bei den deutschen Meisterschaften Bronze geholt – und mit ihrer Schwester Hannah im Team Silber.















Die Esslinger Nachwuchs-Karateka Greta Biedemann hat sich bei den deutschen Meisterschaften in Erfurt nicht nur im Einzelwettbewerb punktgleich mit der Bremerhavenerin Lilly Lück die Bronzemedaille gesichert. Mit ihrer Zwillingsschwester Hannah erkämpfte sie zudem im Team-Wettbewerb für Baden-Württemberg Silber. Die beiden Elfjährigen, die bei der TSG Esslingen trainieren, qualifizierten sich mit 40 weiteren Athletinnen aus 36 Vereinen für das Finale der Schülerinnen A U14. Der Start in der älteren U14 war eine Premiere für die Biedemann-Schwestern. In Pool eins kam es dann auch gleich zu den ersten Überraschungen und Favoritenstürzen. Neben Hannah Biedemann als der amtierenden deutschen U-12-Meisterin sowie der derzeitigen Berliner Meisterin und der deutschen Vizemeisterin des vergangenen Jahres, schieden gleich drei Podest-Anwärterinnen in Runde eins aus.