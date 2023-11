Ditzingen: Raubüberfall auf Discounter – Polizei sucht Zeugen

8 Die Polizei traf kurz nach dem Überfall am Ort des Geschehens ein. Foto: 7aktuell.de/NR

In Ditzingen überfallen Unbekannte einen Discounter. Anschließend gelingt ihnen die Flucht. Die Polizei hofft dringend auf Hinweise – und veröffentlicht eine Beschreibung der mutmaßlichen Täter.











Nach einem Raubüberfall auf einen Discounter in Ditzingen (Kreis Ludwigsburg) ermittelt die Polizei gegen vermutlich drei noch unbekannte Täter. Sie sollen am Montagabend einen Lebensmittelmarkt in der Straße „Im Mittenbühl“ in Heimerdingen überfallen haben.

Kurz vor 21 Uhr betraten nach Angaben der Polizei mutmaßlich zwei Täter den Lebensmittelmarkt. Eine weitere unbekannte Person soll vor dem Discounter „Schmiere gestanden“ sein. Im Inneren des Marktes bedrohten die beiden Unbekannten währenddessen unter Vorhalt von Schusswaffen zwei 21- und 37-jährige Angestellte. Im weiten Verlauf entnahmen die Täter mehrere tausend Euro Bargeld aus der Kasse. Alle drei Tatverdächtigen flüchteten schließlich.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen durch mehrere Streifenwagen sowie einem Polizeihubschrauber konnten die Tatverdächtigen nicht mehr festgestellt werden. Alle Täter sollen bei der Tatausführung dunkel gekleidet gewesen sein, trugen dunkle Handschuhe und waren mit Sturmhauben maskiert. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 0800/1100-225 oder per E-Mail entgegen.