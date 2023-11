Ditzingen: Jugendliche randalieren am Bahnhof

Jugendliche randalieren am Bahnhof

1 Die Polizei schnappte den Tatverdächtigen noch am Ort der Randale. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / K. Schmitt

Eine Gruppe Jugendlicher randaliert in der Unterführung am Bahnhof Ditzingen und wirft dabei mit Dämmmaterial um sich. Als ein 40-Jähriger eingreifen will, wird es noch übler.











Link kopiert

Eine Gruppe Jugendlicher hat am Samstagabend am Bahnhof Ditzingen randaliert und mutmaßlich einen Mann bedroht. Laut Polizei befanden sich die Jugendlichen gegen 21.30 Uhr in der Unterführung des Bahnhofs. Dort warfen die jungen Leute mit Dämmmaterial um sich.

Ein 40 Jahre alter Reisender wollte daraufhin eingreifen und die Randale beenden, so die Polizei. Doch er kam nicht weit, denn aus der Gruppe heraus wurde er von einem 15-Jährigen massiv verbal bedroht.

Eine alarmierte Streife der Polizei konnte dem Bericht zufolge den 15-jährigen Verdächtigen noch an Ort und Stelle antreffen. Auf den Jugendlichen kommen nun Ermittlungen wegen des Verdachts auf Bedrohung zu.