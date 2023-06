1 Bei Gegenverkehr wird’s schwierig. Ein Lastwagen in der Albstraße Foto: Sascha Baumann

Wegen einer Baustelle dient die Albstraße in Wernau ein halbes Jahr lang als Umleitungsstrecke. Anwohner sehen das mit Sorge, denn nun fahren auch Lkws mitten durch dicht zugeparkte Wohngebietsstraßen.















Link kopiert

Der Straßenabschnitt zwischen dem Kreisverkehr an der Nordöstlichen Randstraße und der Adlerstraße in Wernau ist seit vergangenem Montag voll gesperrt. Hier wird an der künftigen „Bonyháder Allee“ gearbeitet – jetzt noch im Grünen, später durchs Gebiet Adlerstraße Ost 3 führend. Dafür wird die Straße komplett umgebaut und der Verkehr soll bis zum 15. November durch die Albstraße fließen, also durchs dicht bebaute Wohngebiet Adlerstraße 2. Sascha Baumann, der hier wohnt, hat an den beiden ersten Tagen der Umleitung jeweils mehr als ein Dutzend schwerer Lastwagen gezählt und teilweise fotografiert. Wenn solche Fahrzeuge auf Gegenverkehr träfen, könnte es brenzlig werden, meint er: „Die können ja nicht zurück.“ Er nimmt an, dass diese teils ausländischen Laster von ihrem Navi die Nordöstliche Randstraße hochgelotst wurden und dann der Umleitung gefolgt sind.