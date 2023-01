Digitalisierung in Köngen

1 Über die Bürger-App haben Nutzer stets einen Überblick über das Geschehen und die Möglichkeiten in Köngen. Foto: /Kerstin Dannath

Mit einer runderneuerten Homepage und einer neuen Bürger-App startet Köngen ins Jahr. Mit dem Service soll vor allem auch die jüngere Generation erreicht werden.















Mit wenigen Klicks zur richtigen Stelle – so beschreibt Larissa Hötzl, Köngens stellvertretende Leiterin vom Sozial- und Kulturamt, die runderneuerte Homepage der Kommune, die Mitte Dezember online gegangen ist. „Die alte Homepage war eher kleinteilig. Jetzt haben wir einen zeitgemäßen digitalen Auftritt unter anderem mit einer verbesserten Suchfunktion“, so Hötzl weiter. Nur wenig später ging auch die neue Köngener Bürger-App an den Start, gekostet hat die digitale Runderneuerung rund 20 000 Euro – das Geld hatte der Gemeinderat im Haushalt 2022 bereitgestellt.