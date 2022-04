1 Über eine eingeschlagene Scheibe gelangte der Dieb in die Gaststätte. Foto: dpa/Daniel Maurer

Ein Unbekannter stahl in der Nacht zum Donnerstag in einer Gaststätte in Oberlenningen Wechselgeld und Zigaretten.















Eine größere Anzahl an Zigarettenschachteln sowie Wechselgeld hat ein Einbrecher laut Polizeimeldung in der Nacht zum Donnerstag erbeutet. Der Unbekannte drang über eine eingeschlagene Fensterscheibe in der Zeit zwischen ein und acht Uhr in eine Gaststätte in der Oberlenninger Parkstraße ein. Der genaue Wert des Diebesguts muss noch ermittelt werden. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 200 Euro belaufen. Der Polizeiposten Lenningen hat die Ermittlungen aufgenommen.