Diebstahl in Wernau

1 Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Kirchheim melden. Foto: dpa/Lino Mirgeler

Am Dienstagnachmittag wurde in Wernau (Kreis Esslingen) ein Auto gestohlen. Die Polizei sucht Zeugen.















Auf dem Parkplatz beim Bergfriedhof in der Hochdorfer Straße in Wernau ist am Dienstagnachmittag ein Auto gestohlen worden. Laut Polizeiangaben hatte der Fahrer hatte den dunkelblauen Ford B-Max mit den Kennzeichen MTK-FZ 362 kurz nach 14.30 Uhr abgestellt und gegen 16.30 Uhr das Fehlen des Wagens bemerkt.

Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07021/501-0 beim Polizeirevier Kirchheim zu melden.