1 Eine Mitarbeiterin bemerkte den mutmaßlichen Diebstahl. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein 42-Jähriger soll am Montagnachmittag ein Parfum aus einem Laden in Plochingen (Kreis Esslingen) gestohlen haben. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.















Link kopiert

Die Polizei hat am Montagnachmittag einen bereits polizeibekannten 42-Jährigen festgenommen, weil er im Verdacht steht, aus einem Drogeriemarkt in Plochingen ein hochwertiges Parfum gestohlen zu haben. Der Mann befindet sich derzeit in Untersuchungshaft.

Über 200 Euro teures Parfum gestohlen

Nach Angaben der Polizei soll der Tatverdächtige gegen 15 Uhr in einem Drogeriemarkt in der Straße Am Fischbrunnen das über 200 Euro teure Flakon an sich genommen und in eine präparierte Tüte gesteckt haben. Damit wollte er wohl die Alarmanlage am Ausgang umgehen. Nachdem der 42-Jährige den Markt verlassen hatte, wurde er von einer Angestellten des Marktes aufgehalten. Die Frau nahm dem 42-Jährigen die Tüte mit dem Diebesgut ab. Daraufhin flüchtete der Tatverdächtige. Beamte der Polizei nahmen ihn wenige Minuten später vorläufig fest.

Der 42-Jährige, der laut Polizei in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügt, wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt und inhaftiert.