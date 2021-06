1 Eine 36-Jährige hat mehrere Geldbeutel und Smartphones gestohlen (Symbolbild). Foto: / Arno Burgi

Nach einem Diebstahl in Nürtingen (Kreis Esslingen) sind am Montagabend zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen worden. Zuvor hatten zwei Zeuginnen die Tat beobachtet und die Polizei verständigt.

Nürtingen - Eine 36-Jährige hat am Montagabend gegen 18:30 Uhr während eines Seminars im Gebäude der Hochschule in der Sigmaringer Straße mehrere Mobiltelefone sowie Geldbeutel der Seminarteilnehmer entwendet und in einem ebenfalls dort gestohlenen Rucksack mitgenommen. Nach Angaben der Polizei wurde die 36-Jährige bei der Tat von einer Zeugin beobachtet. Gemeinsam mit einer Bekannten verfolgte die Zeugin die Tatverdächtige bei der Flucht.

Dabei bemerkten die Zeuginnen, dass die 36-Jährige in Begleitung eines Mannes war. Die Zeuginnen konnten die Flüchtende an der Einmündung zur Steinenbergstraße einholen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Der Mann flüchtete weiter. Aufgrund der Personenbeschreibung wurde der Komplize der 36-Jährigen kurz darauf am Busbahnhof durch die Polizei gefasst. Bei der Durchsuchung des 41 Jahre alten Mannes fanden die Beamten auch Diebesgut eines anderen, wenige Tage zurückliegenden Diebstahls. Die 36-Jährige hatte sich auf der Flucht ihrer Beute entledigt. Bis auf ein Smartphone konnten alle gestohlenen Gegenstände sicher gestellt werden. Die beiden Tatverdächtigen wurden nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen frei gelassen. Laut Polizei sind die Ermittlungen in dem Fall noch nicht abgeschlossen.